15人涉操控壹传媒股价被捕

香港壹传媒集团股价早前曾出现大幅波动，一度飙涨12倍，香港警方逮捕15人，涉嫌操纵壹传媒股价。

综合香港01、南华早报及东网报道，香港毒品调查科拘捕15人，他们涉及“串谋行骗”和“洗黑钱”罪。警方指他们涉嫌利用WhatsApp作为沟通工具，通过买卖壹传媒股票操纵股价，在高位获利。

据悉，被捕人年龄介于22岁至53岁、其中六人无业。其中一人涉嫌通过操纵股票获利2500万港元（440.91万新元），还有一名梁姓男子有黑社会背景，获利70万港元。

报道称，警方一直正视操纵市场的问题，并会对任何诈骗行为进行全面调查，也会考虑对有关人等控以盗窃、串谋行骗等罪名，被告一经定罪，可被判14年监禁。

另据香港电台报道，壹传媒今日午后股价急挫近22%，低见0.235港元，其后跌幅收窄至约12%，最新报0.265元。

香港壹传媒创办人黎智英上个月10日因涉嫌违反《香港国安法》警方拘捕，扣押逾36小时后获准保释。

黎智英被捕后，此前因经营不佳、股价不振的壹传媒股价一度连续三日暴涨，引发外界各种猜测，有建制派媒体更称其为走势异常、不合常理的“妖股”，要求香港证监会将壹传媒停牌。

壹传媒股价此后由1.96港元再转急挫，直至近日失守0.3元，高位计累计跌幅逾85%。