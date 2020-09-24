中国央行副行长称数字人民币研发取得阶段性成果

中国央行副行长范一飞今天（24日）说，数字人民币研发已取得阶段性成果，正进行内部封闭测试。

据《新京报》报道，范一飞在第九届支付清算论坛上表示，数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，是运用新技术对M0的数字化，旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币。目前数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部的封闭测试。

在数字化支付服务方面，范一飞提出，积极鼓励运用科技手段，为企业应用电子证照、电子签名开户提供便利，无介质开户正在探索。

范一飞还说，央行下一步要加强宏观审慎管理，建立商业银行互联网联合贷款专项统计制度，将该类业务纳入商业银行宏观审慎评估，将符合条件的互联网企业纳入金融控股公司监管，加强功能监管。

中国人民银行货币政策司司长孙国峰上月底透露，数字人民币仍处于内部封闭试点测试的阶段，尚未正式推出，也没有正式推出的时间表。

此前，中国商务部在印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中提到，当局将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区，开展数字人民币试点计划。

去年起便有分析指出，中国很可能会率先推出国家数字货币，然后通过“一带一路”推广，逐渐打破美国的金融霸权。