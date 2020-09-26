宗教局长：中国基督教彻底摆脱外国势力控制影响

中共中央统战部副部长、中国国家宗教局局长王作安近日表示，通过开展三自爱国运动，中国基督教已彻底摆脱了外国势力的控制和影响，他强调，要把推进基督教中国化作为工作主线。

据新华社报道，中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会前天（23日）在上海举行中国基督教发起三自爱国运动70周年纪念会。

王作安在会上对三自爱国运动70年的成就予以充分肯定，他表示，70年来，通过开展三自爱国运动，中国基督教彻底摆脱了外国势力的控制和影响，中国基督教的政治面貌发生了根本变化。

王作安指出，希望中国基督教界认真学习贯彻中共总书记习近平关于宗教问题和宗教工作的重要论述，把推进基督教中国化作为基督教工作的主线，不断增强“五个认同”、深化神学思想建设、加强管理制度建设、维护基督教领域正常秩序、加强教会人才培养、正确开展对外交流。

报道还说，中国基督教三自爱国运动委员会主席徐晓鸿牧师宣读了《中国基督教三自爱国运动70周年总结》，总结指出，基督教中国化是中国教会自身发展的客观要求，是与社会主义社会相适应的必由之路，要“始终坚持我国基督教的中国化方向，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献”。

三自爱国运动指的是1949年中共建政后，中国基督教反对外国干涉的运动，“三自”即“自养”、“自治”、“自传”。