报告：逾五成中国购房者认为政府会继续抑制房价

中国分类信息网58同城等发布报告指，三季度购房者信心指数总体上涨，有55%购房者认为政府会继续调控抑制房价上涨。

据澎湃新闻报道，报告数据显示，从新房市场的具体表现上来看，2020年1月至8月，商品房销售面积98486万平方米，同比下降3.3%。商品房销售额96943亿元（人民币，下同，19479.88亿新元），同比增长1.6%，同比增幅今年来首次转正。住宅销售额增长4.1%，办公楼销售额下降18.0%，商业营业用房销售额下降19.9%。

成交量方面，今年1月至8月一线四城商品住宅成交量同比下降9.4%，6月份之后四城月度成交总量超过去年同期，上海、广州均出现月度成交面积超百万平方米的情况；成交价格方面，一线城市商品住宅成交均价波动中呈下降趋势，8月北京成交价格在5万每平方米以下。此外，三季度房地产企业融资同比转正，1月至8月份，房地产开发企业到位资金117092亿元，同比增长3.0%。

与市场表现相呼应的是，三季度购房者信心指数总体上涨，8月份已达到111.7，有55.1%的购房者认为政府会继续调控抑制房价上涨，48.3%的购房者认为今年楼市成交量同比将上涨。月度访问量方面3月至9月的新房访问热度基本都保持在较高水平，从同比来看，6月以后月度访问热度同比涨幅均超过20%。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，9月整体的市场表现依然可以认为是好于预期，并且今年大概率上9、10月份的表现要好于去年同期。值得关注的是，房地产整体融资层面的收紧对于市场将产生更深层次的影响，一方面对于房企的规模化将形成较大挑战，同步也会影响到高负债房企的后期发展，另一方面则会进一步提高购房者二套以上的门槛，对于投资性需求将起到明显的压制作用。

他还认为，预计四季度楼市出台调控的城市还将进一步增多，热点城市渐进式调控收紧的步伐还将持续，调控的节奏也会更倾向于“补漏洞”和保障无房户的购房需求，房价整体上不会出现大幅波动。