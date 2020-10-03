台陆军拟斥近7.8亿新台币采购战术型无人机

台湾陆军因欠缺无人机部队，基于作战任务需要，规划以近7.8亿（新台币，约3676万新元）经费，计划采购50套“战术型近程无人飞行载具”，以充实联合兵种侦搜能力的实际需要。

根据《自由时报》报道，据送交台湾立法院的2021年国防部公开预算指出，上述计划已获得台湾国防部在今年5月29日核定，将以三年的期程来完成。明年是完成系统设计及整合丶关键料件筹获等等，2022年度则要筹获14套，2023年度筹获剩下的36套。

国防部在预算说明中表示，为满足联合兵种营早期预警，争取反应时间，亟需办理“战术型近程无人飞行（侦搜）载具”的筹建与配赋，以充实联合兵种营侦搜能力的实际需要。完成之后将可即时获取战场情资，强化联兵营监侦效能，提升独立作战能力，遂行各项作战任务，另外，可做为观测陆军攻击效果及海上船团动态，以利指挥官决心下达与适时修正计划，获取所需战果。

台湾军方相关人士指出，陆军初步已订出对“战术型近程无人飞行载具”所需规格，并从国内各大军民无人机厂商进行了解，也传出目前可能采用的无人机机种，是海巡署现役旋翼无人机的放大版本。

台湾陆军司令部今天对此表示，陆军前瞻未来作战环境及敌情威胁，依整体防卫构想指导及“打装编训”建案思维，参考海巡署现有无人机及国内、外各型无人机功性能，结合现有成熟技术及研发能量，订定出符合台湾作战需求之无人机功性能规格，便于台湾作战任务的进行。