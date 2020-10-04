张建宗：感谢中央支持 冀与议员保持良好沟通

香港政务司司长张建宗发表网志指，香港回归以来，实践充分证明“一国两制”是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，国家就是香港遇到困难最强大、可靠及坚实的后盾，不折不扣的定海神针。

据《星岛日报》报道，张建宗在网志中指，去年香港经历修例风波和暴力事件，而中央政府则在国家层面进行《香港国安法》立法，以令香港社会早日回复稳定，守护港人的利益，让香港局面稳定下来。

张建宗指，疫情下香港的经济民生均受重创，中央政府一直十分关心香港的情况，积极回应特区提出的请求和给予支持，短时间内大幅提升香港的病毒检测能力，顺利推动普及社区检测计划，并支援香港建设社区治疗设施和临时医院，加强特区应对日后疫情的能力。

张建宗形容，国家是香港的“底气所在”及“机遇所在”香港应好好把握粤港澳大湾区发展和“一带一路”项目带来的新机遇，为香港的未来发展拓展新空间，注入新动力，进一步推动“一国两制”的新实践。他表示，尽管香港面对复杂多变的国际环境，只要在中央的大力支持下，香港有光明的前景，更宽广的出路和发展空间。

香港立法会即将复会，行政长官林郑月娥将于10月14日发表施政报告。张建宗表示，特区政府未来一年会一如既往地，与不同政党及背景的议员保持良好沟通，衷诚合作，多做实事，求同存异，减少内耗，一同为市民谋福祉。