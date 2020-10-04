台双十节唯一新战力展示 宪兵快反连“反斩首”编制亮相

为迎接双十节，台湾陆军、空军与宪兵部队将在10月8日进行全兵力预演，其中属于新型战力整建部分的，为宪兵“快速反应连”呈现的首都卫戍“反斩首”战力，届时将全员全装展示红隼火箭弹、车装排用机枪与轮转枪榴弹等建制武器。

据《联合报》报道，台湾军方展演梯队首度向民众展示的新型武器编制，是经过“战力再整建”的宪兵快反连。最近预演多为轻装上阵，8日全兵力预算时可望全员全装展示兵力。其在双十节展演中，一半兵力维持典礼服构型，另一半兵力则采战斗个装，负责展示中枢近区的“反斩首”战斗构型。

宪兵快反连任务是北市中枢内卫区最内围反应兵力，担负“反斩首”任务。近年分批筹获红隼380－近程反装甲火箭弹，并在T91步枪、T91步枪加装瞄准镜，班建制武器加配轮转榴弹枪，配属的轻战加装排用机枪等，除负责保护台湾政要“万钧”、“复安”车队外，也是三军统帅最近卫的建制部队。其配备的火箭弹，属于反战车高爆弹，负责排除车队遭遇敌战车或装甲车辆的危险。

台湾军方参与双十节当天府前校阅部队的，除三军乐仪队外，空中兵力包括陆军航特部负责的旋翼机分列式，有七架UH-60M、两架CH-47SD吊挂巨幅旗帜。快速机分列式则由空军五架F-16战机、五架AT-3教练机担纲。地面部队则有宪兵快反连40辆山叶重型机车、一辆前导车。陆军方面有搭载军中防疫英雄的五辆陆军悍马车、五辆陆军3.5吨载重车。

参演的战机与旋翼机曾因预演穿越台北市上空，引起民众关注，原因是负责“观路机”任务的幻象战机低空音爆在清晨尤为明显。