台立法院长双十致辞赞台湾民主自由：做台湾人真幸福

台湾立法院长游锡堃今天在双十大会致词时表示，台湾走过一段民主化的艰辛历程，反观中国大陆除了对内高压统治，阻挠台湾的国际参与，但这次疫情和香港国安法让全球民主国家看清而展开反制，他说台湾是印太战略的枢纽，民主先进国家应不至于眼看台湾遭受侵略而坐视不管，他期盼中国大陆务实面对中华民国台湾存在的事实，台湾也必须自立自强，台湾人民应该不分党派更加合作与努力，创造台湾国际空间的历史新局！

根据《联合报》报道，游锡堃今天在双十大会上以大会主席身分发表演说，他一开始以中文、台语、客语及原住民族语向大家问好。

游锡堃首先赞扬了台湾的防疫成果，表示今年全球遇到巨变，但台湾关关难过关关过，完全仰赖台湾最珍贵的民主资产，因为民主，台湾成为自由法治的国家、幸福快乐、人权的国度，也成为全球对抗冠病的典范。

游锡堃还说，台湾人曾携手一起走过一段民主化的艰辛历程，光荣的成为华人文化圈第一个民主国家，指责中国大陆除了对内高压统治，毁弃“港人治港，五十年不变”的承诺外，还对台湾文攻武吓、阻扰参与国际社会，近年来，中国大陆更借着“一带一路”、“战狼外交”，到处以商逼政，孤立台湾，然而世事赢缩转化，发生冠病疫情及《香港国安法》之后，终于让全球民主国家看清其极权体制与违反普世价值的本质而展开反制。

游锡堃说，台湾是印太战略的枢纽，华人世界的民主堡垒，民主先进国家应不至于眼看台湾遭受侵略而坐视不管，但在国际局势瞬息万变的关键年代，除了诚心致力维系两岸和平稳定，在和平、对等、民主、对话的基础上继续推动两岸协商，期盼中国大陆务实面对中华民国台湾存在的事实外，我们也必须自立自强，自助而后才有人助，全国人民应该不分党派更加合作与努力，超前部署，共同创造台湾国际空间的历史新局。

游锡堃说，台湾是在苦难中淬链而生的国家，面对强权不断打压，民主台湾在总统蔡英文的带领下，依然是抬头挺胸、自信前行，他身为国会议长，很高兴常听到有人说，“做台湾人真幸福！”他说这也是他此刻的心情。

