未成年刑责年龄是否调整？中国人大常委会：拟“两条腿走路”

对于中国是否调整未成年人刑责年龄一事，中国全国人大常委会法工委发言人臧铁伟说，经会同有关方面反复研究，草案二次审议稿拟“两条腿走路”，一方面在特定情形下，经特别程序，对法定最低刑事责任年龄作个别下调；另一方面预防未成年人犯罪法修改等问题。

据《新京报》报道，臧铁伟10月12日在记者会上被问及，中国未成年人刑责年龄是否将作调整？有公众呼吁要降低刑事责任年龄，也有人表示应“恶意补足年龄”，请问对此全国人大常委会如何回应？

臧铁伟回应说，近年来低龄未成年人实施严重犯罪的案件时有发生，引发社会关注。8月份记者会，也有记者朋友提出过类似问题。对这一问题，大家的共识是应当管起来，既是矫正犯罪的需要，也是保护受害人正当诉求和利益的需要。

他指出，只是如何去管，是降低刑事责任年龄关进监狱，还是针对未成年人犯罪矫治的特点去完善收容教养制度等，大家还有不同的认识和侧重点。总体上对犯罪的未成年人，仍应坚持实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。对低龄未成年人犯罪既不能简单地“一关了之”，也不能“一放了之”。

他介绍说，经会同有关方面反复研究，草案二次审议稿拟“两条腿走路”，一方面在特定情形下，经特别程序，对法定最低刑事责任年龄作个别下调；另一方面，统筹考虑刑法修改和预防未成年人犯罪法修改相关问题，在完善专门矫治教育方面做好衔接。