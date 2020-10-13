疫情全球蔓延之际 中国汽车销量一枝独秀

中国对汽车的需求不断增强，在欧美汽车销售因冠病疫情而受到抑制之际，中国这一亚洲最大经济体的汽车市场成为唯一的亮点。

据彭博社报道，中国全国乘用车市场信息联席会周二（13日）公布数据显示， 中国9月份轿车、SUV、微客和MPV销量较上年同期增长7.4%，至194万辆，连续第三个月增长。

乘联会数据显示，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车在内的新能源汽车批发销量9月份几乎翻了一番，达到12.5万辆。特斯拉销量1万1329辆，该公司的上海超级工厂今年初开始交付汽车。特斯拉上个月新能源汽车批发销量排名第三，仅次于上汽通用五菱和比亚迪。

乘联会预计，在人民币强势将有助于降低本地成本的情况下，新推出的更具竞争力的车型将使得新能源汽车可以在第四季度帮助推动整体汽车销量增长。

在美国和欧洲的汽车销售仍然受到冠病病毒疫情影响之际，中国需求的复苏给国际和国内制造商带来提振。据包括标普在内的研究机构称，中国将成为全球范围内第一个销量回升至2019年水平的国家，不过这也要等到2022年。

彭博社评论说，中国自2009年成为全球最大的汽车市场。全球汽车制造商已在中国投资了大量资金。中国的中产阶级不断壮大，但渗透率仍然相对较低。来自德国和日本等国家的品牌在疫情期间的表现要好于本地竞争对手。今年前八个月，中国品牌的整体市场份额从2017年43.9%的峰值降至36.2%。

工业和信息化部副部长辛国斌上个月说，尽管市场复苏，但年销量仍可能连续第三年下降。这是因为在年初疫情严重时期销量急剧下滑。

