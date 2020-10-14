习近平提十个坚持：在全球科技革命中赢得主动权

中共总书记、国家主席习近平今天（14日）上午在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表讲话时说，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高。他总结特区40年改革开放经验时提出，必须坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。

习近平说，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，是建立经济特区时间最早、数量最多的省份。深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。

习近平说，深圳等经济特区的成功实践充分证明，党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高。

他指出，40年来，深圳奋力解放和发展社会生产力，大力推进科技创新，地区生产总值（GDP）从1980年的2.7亿元（人民币，下同，约5400万新元），增至2019年的2.7万亿元，年均增长20.7%，经济总量位居亚洲城市第五位，实现了从一座落后的边陲小镇，到具有影响力的国际化大都市的历史性跨越。

习近平还总结了经济特区40年改革开放、创新发展积累的十条经验，他说，一是必须坚持党对经济特区建设的领导，始终保持经济特区建设正确方向。二是必须坚持和完善中国特色社会主义制度，通过改革实践推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型。三是必须坚持发展是硬道理，坚持敢闯敢试、敢为人先，以思想破冰引领改革突围。四是必须坚持全方位对外开放，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力。五是必须坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。六是必须坚持以人民为中心的发展思想，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。七是必须坚持科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，使法治成为经济特区发展的重要保障。八是必须践行绿水青山就是金山银山的理念，实现经济社会和生态环境全面协调可持续发展。九是必须全面准确贯彻“一国两制”基本方针，促进内地与香港、澳门融合发展、相互促进。十是必须坚持在全国一盘棋中更好发挥经济特区辐射带动作用，为全国发展作出贡献。