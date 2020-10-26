人民币收跌近300点创逾一周新低

人民币兑美元周一（26日）收跌近300点创逾一周新低，中间价亦小跌，午后人民币震荡回落，并再度逼近6.7关口，短期料维持区间波动，等待风险释放。

据路透社报道，交易员们指出，近期欧美冠病病例激增，令市场情绪更加谨慎，叠加美国大选日益临近，美指暂时徘徊在93关口附近。

他们并指出，美国大选不确定性带动离在岸一个月期的期权隐含波动率持续高涨，其中在岸一个月期隐含波动率盘中升破7%，表明市场仍谨慎；不过经济基本面仍支撑人民币升值，若后续美元再度转弱，人民币或将重拾升势。

一中资行交易员认为，人民币的贬值空间不会太大，“上周末开始大家的关注点又在疫情上了，如果情况糟糕的话，风险资产一跌美元就会涨的。”

另一外资行员指出，下周美国大选就要出结果了，虽然都看好拜登，但仍有不确定性，市场依然比较谨慎，短期（人民币）大概率区间震荡。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳称，在经历了连续上涨之后，人民币的有效汇率基本达到了前期高点，这意味着人民币汇率此后很难再独立于其他非美货币独自升值，而是会更多取决于美元指数的变动。

他并指出，而近期美元面对利好都表现疲软，那在面对利空的时候，美元很可能会一泻千里。“如果美元大方向开始向下，人民币的升势可能还未结束。”

中金公司宏观团队最新观点指出，近期人民币快速升值并未造成人民币单边升值预期，境内部分市场主体选择持有更多外汇。外汇市场发挥了平抑人民币升值、稳定人民币汇率的自我调节功能。

兴业研究最新观点认为，短线CFETS指数已经上行到2019年以来震荡区间上沿，并出现回落态势，短线进一步升值的空间受限，后续区间震荡的可能性提升。“关注美元指数反弹的持续性，倘若美元指数显著升值将带动美元兑人民币阶段性上行。维持中期人民币汇率升值动能未竟的观点。”

中国央行行长易纲周六说，要统筹推进金融服务业开放、人民币汇率形成机制改革和人民币国际化。而新形势下的人民币国际化可在坚持市场主导的基础上，进一步完善对本币使用的支持体系，为市场作用的发挥创造更好的环境和条件。