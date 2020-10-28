加拿大企业Shopify将与TikTok合作 拟推出视频广告购物功能

加拿大电子商务公司Shopify27日表示，将与TikTok合作，协助其超过百万的商家轻松地在TikTok平台广告产品。Shopify正在寻求扩大客户基础。

据路透社报道，Shopify的客户大多为中小企业，为他们提供电子商务平台及配送服务。TikTok与Shopify合作之前，沃尔玛收购TikTok股权提议陷入僵局。

Shopify表示，这次合作将可使它的商户通过视频广告销售产品，TikTok用户点击广告就可以进行购物。

该公司指出，所有交易将通过Shopify的网站实现，协助Shopify加强网路销售，在此同时两家公司也将在未来几个月“合作测试新的商业功能”。

“我们很高兴成为欢迎TikTok进入商业世界的第一家合作伙伴，尤其是现在这个时候，我们的商户正在为繁忙的线上假日购物季做准备，”Shopify产品部门副总裁Satish Kanwar称。

TikTok称一直在寻找将品牌与用户连接起来的新途径。TikTok在美国的月度活跃用户达到1亿，

“Shopify是一家完美的合作伙伴，能够帮助我们成长，并扩张全球商业实力，”TikTok全球商务解决方案部门副总裁Blake Chandlee在电邮声明中称。

两家公司没有提供合作的财务细节。