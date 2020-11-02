英媒：中国“稳”外资正转向“引”外资 金融服务业“加持”更高水平开放

全球疫情形势依然严峻，经济只能逐渐适应与疫情共存。中国的稳外资措施正从短期应对疫情转向中长期跨周期设计，通过金融服务业重点行业的开放、逐步放宽与内资企业同等参加投标门槛等方式，侧重于“引”外资。

中国刚刚结束的十九届五中全会明确，将实行高水平对外开放，相比以往体现在税收优惠上的外资优惠措施，多位分析人士指出，更高水平的开放意味着政策的连贯性与纵深性，将降低外资在境内融资成本、加强投资者保护等，吸引外资流入中国资本市场，持续加快引外资的规模与节奏。

据路透社报道，一位中国官方政策人士透露，“现在对于外资不光是要稳，更要注重引。”

中国全方位开放将再加码，特别是在金融服务业，很多金融开放措施正处于蓄势待发的状态，金融监管体制机制改革将持续推进。

他并称，尽管目前中国吸收外资情况逆流而上，但压力依然巨大，一方面由于疫情对全球经济带来的重创持续低迷，直接影响诸多跨国企业的资产负债表；另一方面则是国内仍有一些领域对外商投资者的“吸磁力”有待加强。

中国国际经济交流中心副理事长魏建国在一场线上讨论直言，中国加快吸引外资的紧迫感日益显现，如果能上马一些示范性投资项目，无疑将对全球投资者信心起到提振作用。

“疫情过后，资本、生产要素向更靠近市场、环境稳定、效率更高的区域转移将是大势所趋，能否抓住这一趋势吸引外资，是衡量中国对外开放程度的重要参照”，他称。

国际会计师事务所毕马威在报告中分析，相较于其他新兴经济体，高效的产业比较优势使中国在吸引外资上具有较强竞争力。随着中国不断推进改革开放，有效投资需求将持续释放，外商直接投资在中长期仍将保持稳定增长。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)报告显示，2020年上半年全球外商直接投资(FDI)较上年同期减少49%，全年料将减少至多40%。贸发会投资和企业司司长詹晓宁预计，今年资金流将减少30-40%，2021年将减少5-10%，这些数据包括跨境并购、新开发投资项目和项目融资交易。

他并表示，中国的FDI流动相对稳定，“在中国，FDI投资大部分是在电商服务、专业技术服务和研发方面。”

中国商务部数据显示，中国1-9月FDI为7,188.1亿元人民币，同比增长5.2%，折合1,032.6亿美元，同比增长2.5%；为今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

商务部外资司司长宗长青表示，尽管中国稳外资成效总体好于预期，但受疫情全球蔓延、世界经济低迷、中美经贸摩擦持续、全球产业链供应链面临冲击等不确定性因素影响，下一步仍要“保持清醒头脑”；今年四季度乃至明年，稳外资形势依然严峻复杂。

金融开放一直是中国对外开放中不可回避的话题，尽管近来的开放步伐有加速之势，但未来在金融服务领域的制度安排上，如何增强对外资的吸引力更值得期待。

上述政策人士指出，金融服务业通过引入外资金融机构，“特别是在股权投资领域的引入，既可以适应产业转型升级的需求，也可以对市场起到催化的作用。”不过，通常在政策推出前，还要对外资金融机构是否出现“水土不服”进行多次权衡。

招商证券宏观团队的谢亚轩认为，在未来的开放方向上，通过国内资本市场机制和制度的改革和完善，以增强资本市场活力、深度和韧性；在交易、结算、账户等制度安排和法务、评级等金融服务方面进一步与国际接轨，从而为境外机构进一步进入和参与国内资本市场（如信用债）创造条件。

此外，需要丰富资本市场风险管理工具，进一步发展衍生品市场。

一家外资私募人士坦言，尽管目前已有外资私募进军公募基金，但拿到牌照并非易事，未来外资机构进入国内市场的节奏，仍取决于资本市场对外开放程度与节奏等多方因素。

“期待和内资企业同等待遇是很多外资的诉求，现在很多外资还在观望状态，看看后续对金融业对有什么更有力度的开放措施”，他说。

中央财经委员会办公室副主任韩文秀周五在解读中央十九届五中全会的发布会上表示，要扩大外资企业的市场准入，使中国成为吸引全球优质要素资源的强大引力场；展望未来，中国外贸进口和出口、利用外资对外投资规模将会持续扩大。

近期多家外资合资券商、外资独资货币经纪公司相继获批、外资银行业务范围大幅扩大，金融开放的信号正逐步释放。

中国金融期货交易所周五称，经证监会同意，自11月1日起，合格境外投资者应当遵守法律法规等有关规定，参与股指期货交易应当符合中金所套期保值管理的有关规定。

中国证监会、中国央行和外汇管理局联合此前发布新规，将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一并取消委托中介机构数量限制，以降低准入门槛；新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金等交易，拓宽投资范围吸引外资。

中国央行等部委发布进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资的通知（征求意见稿），推动更高水平贸易投资人民币结算便利化，放宽部分资本项目人民币收入使用限制，增加外资企业资金使用的灵活性和自主性，满足合理的资金管理需求；取消非投资类外商投资企业人民币资本金境内再投资限制。

此外，中国商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》，强调通过完善外商投诉工作机制和制度，及时推动解决外国投资者反映的突出问题，进一步优化外商投资环境，稳定外商投资预期和信心