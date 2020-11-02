哈尔滨狗患升级 今年已有六万人被咬伤

中国黑龙江哈尔滨市居民区养狗数量呈增多趋势，失控漏管问题严重，年初至今已有接近七万人注射狂犬疫苗，其中多数都是被狗咬伤。

据黑龙江新闻网微信公众号11月2日报道，记者30日了解到，今年截至目前，哈市狂犬疫苗使用量已经超过六万支，接近七万支，主因是被狗咬伤。

哈市早在1996年就曾公布过《哈尔滨市限制养犬规定》，2012年《哈尔滨市养犬管理条例》也正式施行，但由狗而起的纠纷还是日渐增多。哈市警方2017年曾进行过为期一个月的清理，当年的统计数据显示，城区半年狂犬疫苗使用量不足5000人份。

今年8月初，哈尔滨狗患再次升级，主城区社区医院狂犬疫苗相继告罄，市民纷纷到周边外县打狂犬疫苗。

业内人士这样分析：县区养宠物狗的人少，狂犬疫苗主要消耗量在市区，随着养狗的人增多，宠物市场、宠物医院、宠物殡葬等从业人员的增多，被狗咬伤的人也在剧增。哈市疾控中心公布数据显示，2015年哈市共有14094人进行狂犬疫苗接种。

记者从一些宠物医院了解到，有些狗主人，即便是带爱犬来治病、打疫苗，也没有拴绳戴嘴罩的习惯。

对此警方明确规定，市民必须按规定给狗办“身份证”，这样才能杜绝饲养大型犬、烈性犬以及一户饲养多犬的违法行为；此外，涉及到干扰他人正常生活、非法进入公共场所、携乘公共汽车、违规进入公共绿地、外出不佩戴犬绳、不随身牵引、随意弃养等问题，可以随时举报；整治狗患的原则是“管狗先要管好养狗人”。