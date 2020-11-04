尼尔森：中国直播电商今年预计规模超9600亿人民币

全球监测和数据分析公司尼尔森今天（4日）发布的《中国直播电商趋势解读报告》显示，直播电商作为一种新兴购物方式迎来全面爆发，预计2020年中国直播电商规模将达到9610亿元（人民币，下同，1954亿新元）。

据中新社报道，官方统计显示，截至2020年3年，中国的网购用户规模已达7.1亿人；去年，线上零售交易额达10万亿元，占总零售额的25%。

2018年以来，直播电商异军突起。尼尔森线上调研结果显示，49%的消费者过去半年曾使用过网络直播购物。从性别来看，54%的直播购物用户为女性，46%为男性。从城市级别来看，网络直播在各线城市均有相当一部分用户，45%的直播购物用户来自一、二线城市，55%来自三线城市及以下。

报告预计，2020年直播电商规模将达到9610亿元，占中国电商整体规模的10%；电商直播的用户规模达到2.65亿，已占直播用户的47.3%。

尼尔森中国区总裁Justin Sargent指出，庞大的消费群体、激烈的市场竞争环境，促使线上渠道创新不断，从C2C、B2C，到垂直电商、跨境电商，再到社交电商、O2O商超、直播电商，玩法越发多样化。直播电商的发展壮大，为品牌营销提供了另外一种选择，未来将成为各大品牌商新的营销战场。