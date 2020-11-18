大陆国台办：打击“台独”顽固分子及金主 维护台海和平

北京据传正在研究制定“台独”顽固分子清单，将采取严厉制裁、终身追责等措施，中国大陆国台办今天（18日）就此回应称，依法打击“台独”顽固分子及其金主，目的是维护台海和平稳定和两岸同胞的切身利益。

据海外网报道，国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲今天就涉台热点问题回答记者提问时说，“台独”分裂势力及其活动是台海地区和平稳定的最大威胁，是两岸关系和平发展的最大障碍。

朱凤莲表示，极少数“台独”顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径绝不能容忍，对他们及其金主等主要支持者依法予以打击，目的是维护台海和平稳定和两岸同胞的切身利益。

她强调，“台独”只会给台湾同胞带来灾难。两岸统一是不可阻挡的大势，执迷不悟、顽抗到底的“台独”分子必将受到人民的谴责和历史的惩罚。

香港亲北京媒体《大公报》本月15日披露，中国大陆有关单位正在研究制定“顽固台独分子”清单，目的是针对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固分子”及其金主等主要支持者。

报道指出，有上述言行者，将依据中国《反分裂国家法》《刑法》和《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款“绳之以法”，并终身追责。

台湾陆委会其后回应称，台湾人不会因威胁而让步，并批评大陆煽动两岸对立情绪，只会适得其反。