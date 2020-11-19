台空军将加快自研高教机

台湾空军将加快自研高教机项目，计划明年年底就交付两架“勇鹰”高教机。

据联合新闻网报道，台湾空军参谋长黄志伟今天（19日）在立法院表示，经协调民航局，除原上午时段外，已额外在下午增加两个“勇鹰”高教机原型机试飞的时段；在年底加入A2原型机后，明年起则将增中午时段，共三时段，进一步为研发程序加速。而汉翔人员则表示，勇鹰量产机已在组装，预计明年9月进行测试，并在同年11月、12月各交机一架。

台湾立法院外交及国防委员会今天审查2011年度国防部主管预算，今天傍晚完成陆海空军预算案初审。会议主席、国民党籍立委吕玉玲表示，海军司令部潜舰国造第二阶段原型舰筹建、空军司令部爱二性能提升与采购爱三预算案均保留。空军司令部预算案总计遭删减15案，冻结36案。

她进一步表示，统计陆海空军预算案，总共删减50案，金额达4亿3750万元（新台币，下同，约2000万新元），冻结案124案，金额达42亿8590万元。其余国防部部本部、宪兵、后备等单位预算案，另择期再审。

空军编列新台币686亿3901万元持续预算研制勇鹰高教机，2011年编列76亿4381万元预算执行试飞与量产。但碍于空域及航空器排程，原型机每天仅有70分钟试飞时间。空军参谋长黄志伟在委员答询表示，经协调民航局，已增加下午3时30分至下午4时30分时段，每天共两时段；明年起将增中午时段，共三时段。

参与高教机研制的汉翔业管人员指出，整个首飞期程从今年6月至明年9月，测试完成后若符合空军需求，将在明年11月量产。

汉翔业管人员表示，明年76亿元的费用包括两架勇鹰的量产及训练用模拟器研制费用；目前这两架勇鹰量产机正在组装，预计明年9月先进行测试，并在同年11月、12月各交机一架，目前进度均正常。