台湾行政院出手打击炒房

为了打击炒房，台湾行政院长苏贞昌今天在行政院会中裁示，将以查缉预售屋等五大措施让房屋不会为炒作工具。国发会也条列短中长期稳定房地产的14项对策，希望藉此实现居住正义。

据中时电子报报道，行政院秘书长李孟谚转述，苏贞昌针对打击炒房在院会中说，房屋不应该被作为商品炒作，应该作为居住设施，很多有资金的人，把房屋作为炒作的工具，这是不能被社会所接受的。政府应该引导，把这些资金投入生产方面的投资，而不是纵容或鼓励这些资金在房屋的炒作上。

而苏贞昌在院会裁示的5大措施，包括强力稽查红单交易，内政部会跟相关机关也会成立预售屋管理小组，并跟地方合作，针对预售屋红单行为及没有建照就销售行为查缉。是否有逃漏请国税局稽查，严查会持续下去。

其次是是实价登录2.0，苏贞昌已公开承诺，尽速推动实价登录修法，也纳入预售屋纳管，做到销售前备查，交易后依法申报，及房价揭露落实到片牌，并对申报不实加重罚责。

苏贞昌并提及，要杜绝规避税负，有些个人藉由设立公司或股权交易来避税。所有权人利用房屋分割为小坪数避税，这次也会透过专案查核，纠出这类案件，也会修所得基本税额条例及房屋税条例，防止逃漏税。

苏贞昌也针对贷款部分表示，差别审慎授信，为防范过多资金流入房市，助长房价不合理上涨，政府已督促银行就非自用投资者及建商新建住宅申办贷款采取差别或审慎授信、央行必要时也会采取选择性信用管制措施。金管会也会强化不动产授信的金融检查，控管房屋授信风险。

苏贞昌最后也说，要广建社会住宅，扩增包租代管，政府直接兴建社宅今年底达4万2千户，第一阶段达成106％，内政部明年还有更大规模的兴建计划，会在18县市推动50案社会住宅，明年也会超过1万5千户；租金补贴也从6万户增加到12万户。

国发会则提出短中长期稳定房地产14项对策，包括建立不动产市场诊断、指标强化预售屋稽查、加速实价登录修法、加强查核不动产交易所得、防杜个人藉由公司规避不动产税负、修正住家房屋现值免徵标准、信用资源有效配置及合理运用、控管银行授信风险、强化金融管理、精进住宅补贴与协助、查核房屋实际使用情形、加强管控预售屋销售行为、持续检讨房屋税率、及建立私法人购买住宅核准制度。