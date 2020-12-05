涉华为案中国教授承认向FBI撒谎

一名被美国检察部门指控协助窃取美国技术、令中国电讯设备商华为获益的中国学者承认向联邦调查局作虚假陈述，当局决定不起诉他更严重罪名，预计这名学者会获准返回中国。

根据路透社报道，37岁的大学教授毛波（音译）去年8月在德克萨斯大学担任客座教授期间被捕。

毛波昨天透过视频向地方法官承认了作出虚假陈述的较轻指控，预料会被判处与已遭拘留时间相同的刑期，并于本月16日离开美国。 他被捕后被拘留了六天。

毛波最初被指控与一家身份不明的公司达成协议，使用该公司的电路板进行研究，并与一家中国公司分享专有信息。描述显示，第一家公司指的是CNEX Labs，而第二家公司指的是华为。

在辩诉听证会上，毛波通过一名中文翻译承认，他告诉联邦调查局特工，他不认识德州一所大学的董事会所有者。但当他做出虚假陈述时，他曾做出相反的陈述。

检察官莎拉·埃文斯(Sarah Evans)告诉法官，毛波的谎言“掩盖了一切”，他代表一家公司获取技术，她没有透露这家公司的名字，但这家公司是华为。

毛波被捕之际，美国司法部正就中国政府涉嫌从事间谍活动和窃取知识产权一事，打击中国在大学中的影响力。

此次逮捕发生在布鲁克林联邦检察官在2018年针对电信设备制造商华为的起诉书中加入盗窃贸易机密的指控之前。

针对华为的案件正在布鲁克林等待判决。2018年，该公司及其首席财务官孟晚舟被控在伊朗业务方面误导银行。今年2月增加的指控包括窃取CNEX的商业机密。华为拒不认罪。

在去年德克萨斯州的一桩民事诉讼中，一个陪审团发现华为盗用了CNEX的机密，但没有判给华为任何损害赔偿。

孟晚舟于2018年在加拿大被捕，与该刑事案件有关。她说自己是无辜的，并一直反对被引渡。

一位知情人士前天表示，她的律师目前正在与美国司法部进行谈判，这预示着针对她的案件可能会告一段落。这起案件导致美国、中国和加拿大之间的关系紧张。

