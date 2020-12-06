小米在欧洲市场已排名第三

中国小米集团总裁王翔介绍，今年第三季度小米在欧洲市场排名第三，而且在很多市场成为了第一名。比如在西班牙市场做到第一名，超越了苹果和三星，达到了超过30%的市场占有率。

据新浪科技报道，王翔12月6日在今中国企业领袖年会上介绍，小米去年总营收首次超过2000亿元（人民币，下同，408.72亿新元），今年第三季度，小米手机业务时隔六年后重返世界前三。

小米未来的战略是手机x AIoT。手机之外，小米已拥有2000多个AIoT产品SKU。目前小米IoT平台智能设备连接数达2.89亿，有560万消费者拥有5个以上的小米设备，智能音箱月活用户超过7800万，米家App月活超过4300万。

AIoT指的是人工智能物联网，融合人工智能和物联网技术，通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。

据介绍，除了小米自身的业务，小米内部还有两支基金进行投资。一是战略投资基金，目前已投资接近300家企业。小米绝大部分的AIoT产品是通过投资的方式奠定生态基础，比如最新上市的一家公司9号机器人公司。

二是产业投资。小米和武汉长江产业集团成立了120亿的基金，主要投资小米相关的制造业上游技术和核心元器件。目前已投资近80家企业。

投资之外，小米还在亦庄建立了自己的智能工厂，手机年产能达到了100万台。