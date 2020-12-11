分析：中国央行货币政策可能收紧

安联投资周五发表2021年投资展望报告指出，预计中国当局将继续财政和货币刺激措施正常化，甚至有可能开始收紧货币政策，因此对中国的短期投资前景持审慎态度。

据路透社报道，安联认为，现在环境将推动中国继续2020年的财政和货币刺激措施正常化，这意味着政府或会开始减少支出，中国人民银行亦似乎不太可能在2021年采取任何重大的货币宽松政策（包括减息）。相反，若增长及核心通胀回升，甚至会看到中国央行在年底前开始收紧货币政策。

报告写道：“宏观经济改善，财政及货币政策趋向正常化，我们对中国的短期投资前景持审慎态度。”但该行指，“长期而言，中国的增长趋势吸引，投资者应继续将中国视为一个资产类别，问题不是应否投资于中国，而是应该投资多少。”

安联预期，中国经济可延续强劲的复苏。在2021年早段，中国国内生产总值的按年增长率或会很亮丽，这很大程度是因为2020年同期经济严重低迷，增长率在2021年余下时间或会放缓。

假设政府有效防止病毒再度爆发，中国的服务业似乎可望继续上升。受到公共投资项目及环球需求随着疫情过去而逐步恢复的支持，制造业亦似乎可维持增长。此外，中国仍希望透过发展国内的高科技产业（特别是机械人技术、航天及其他先进制造领域）以在长期取得胜利。

环球市场方面，安联认为，虽然经济衰退最差的时期已然过去，但要重拾疫情前的增长趋势可能需要数年时间。投资者或会看到大规模货币及财政刺激措施的副作用，特别是数个主要资产类别的估值会偏高，需要审慎选择证券和地区。

该行建议投资者在股市不明朗之下寻求整体平衡，相对在2020年表现出色的美国股票，欧洲和亚洲股票或提供更佳价值，而价值型股票或会开始追上增长型股票。

报告指，若果收益率曲线一如预期走峭，长期美国国库券的吸引力或会下降；企业债券、亚洲债券及通胀挂鈎债券提供具潜力的投资机会。