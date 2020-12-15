中国民间投资增速年内首次转正

中国国家统计局公布的上月经济数据显示，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比10月份加快0.1个百分点；环比增长1.03%。中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，连续9个月位于临界点以上，为年内高点。同时，民间投资增速年内首次转正。

根据中国国家统计局网站消息，中国上月工业生产保持较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。1至10月，全国规模以上工业企业实现利润总额50124亿元（约10218亿新元），同比增长0.7%，增速年内首次由负转正。其中10月份规模以上工业企业实现利润总额同比增长28.2%。而1至11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.3%，比1至10月份加快0.5个百分点。

同时，服务业进一步恢复，服务业商务活动指数位于较高景气区间。全国服务业生产指数上月同比增长8.0%，比10月上升0.6个百分点。1至11月，服务业生产指数同比下降0.7%，降幅比1至10月份收窄0.9个百分点。

全国规模以上服务业企业营业1至10月收入同比增长0.3%，增速年内首次由负转正；其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长13.0%。

此外，市场销售持续回暖，消费升级类商品销售快速增长。上月社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点；环比增长1.31%。

按消费类型看，餐饮收入4980亿元，同比下降0.6%；商品零售34534亿元，增长5.8%，连续5个月正增长。消费升级类商品销售快速增长，例如通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品同比分别增长43.6%、32.3%、24.8%。

网上零售也持续增加。1至11月份，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，比1-10月份加快0.6个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25%。

中国固定资产投资（不含农户）1至11月同比增长2.6%，比1-10月份加快0.8个百分点；11月环比增长2.8%。其中民间投资增长0.2%，增速年内首次转正。高技术产业投资同比增长11.8%，比1-10月份加快2.1个百分点。

另外，货物进出口方面增长较快，上月进出口总额达30919亿元，同比增长7.8%。其中，出口17995亿元，增长14.9%；进口12924亿元，下降0.8%。进出口相抵，贸易顺差5071亿元。

中国国家统计局此次公布的多项数据还显示中国居民消费价格同比下降，工业生产者出厂价格降幅收窄等。