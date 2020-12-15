中国批中共党员渗透说法是威胁论翻版

中国今天（15日）批评反华分子通过党员渗透进入西方国家机构这个说法，抹黑中国共产党，并指这是中国威胁论的又一翻版。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说：“有关说法无外乎是个别反华分子对中国共产党歇斯底里抹黑和污蔑，在逻辑上是荒谬的，事实上也根本站不住脚。”

汪文斌提到，9200万中共党员在各行各业当中发挥着“先锋模范”的作用，这是中国的“现实国情”，国与国的交往应当遵循国际关系的基本准则，应当尊重彼此的制度和国情。

西方媒体在过去几天报道，他们收到195名中国共产党员的个人资料，有中国网媒认为，若消息属实，这些资料可能是中国“内鬼”泄露，嫌犯应该要受到严惩。

英国《星期日邮报》和《澳大利亚人报》分别在本月12日和昨天（14日）报道，这些资料在通讯平台Telegram上发布，而一名“中国异议人士”9月将资料交给有关注中国课题的国际组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）。

报道称，IPAC在查证资料真伪后，将资料发给欧澳四国的媒体人和机构，即《澳大利亚人报》、《星期日邮报》，比利时的《德斯坦达德报》（De Standaard）和瑞典记者。

《澳大利亚人报》称，中国共产党渗透在上海的澳洲、英国和美国领事馆，而一家由中国政府运营的招聘机构向西方大使馆派出顾问已超过十年。

该报经调查后称，至少有10座驻上海的领事馆聘有中共党员，这些成员担任高级政治和政府事务专员、文员、经济顾问和行政助理。

《每日邮报》则报道，资料显示，有中共成员在英国使领馆、大学和一些“英国知名公司”工作，其中一人是驻上海英国领事馆高级官员。

两报也提到，没有证据能证明在名单上的人士为中国进行间谍活动。

微信公众号“补壹刀”昨天发文称，进入中国的外国机构和企业，都该“心里明镜似地”了解中国“基本国情”，即“中共与中国融为一体不可分割，中共党员中很多人都是在普普通通的工作岗位上，但他们又是这个社会中追求上进和优秀的突出群体”。

文章提到，中国共产党有9200多万党员，中共党员是一个“值得自豪的身份”，这些党员也是在各个职业和岗位上勤恳工作的“普通人”，中共党员跟“间谍”扯不上任何一点关系。

文章引述专家分析结果称，如果上述名单是真的，资料外泄有可能是因黑客入侵，或是中国内部出现“叛徒”。

文章也提到，一旦获得证实，这起资料外泄事件一方面涉及泄漏195万人的个人隐私，另一方面也因蓄意与境外反华势力勾连，触犯危害国家安全等罪名，“无论如何都应该受到法律的严惩”。