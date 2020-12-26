阿根廷驻华大使传将被撤 或与无法购得冠病疫苗有关

就在全球冠病疫苗的试验投用进入最关键阶段时，地处南美洲的阿根廷又因为疫苗问题引发了一场国内政治风波。

据多家阿根廷媒体当地时间12月24日报道，因“采购中国疫苗不力”，阿根廷将撤换现任驻华大使路易斯·克莱科勒尔（Luis Maria Kreckler），并传出在如今疫苗洽谈采购的关键时刻，这位大使“已前往海南岛度假”的消息。

对此，克莱科勒尔与阿根廷《号角报》取得了联系，否认了相关传闻，并称自己并未离开北京去海南岛度假。阿根廷媒体还在报道中提到了他与该国外交部长菲利佩·索拉（Felipe sola）的紧张关系，认为该事件和政府内部矛盾有关，是“政府的外交丑闻”。

观察者网引述阿根廷主流媒体《号角报》报道称，有“官方消息人士”告诉该媒体，阿根廷外交部长索拉将召回现任驻华大使克莱科勒尔，理由是，这位大使在洽谈采购中国疫苗一事上进展不多。消息人士还称，有关撤换驻华大使的指令已下达，声明文件也已准备就绪。

同时，《号角报》和阿根廷新闻网站“Infobae”还提到了将会接任驻华大使的人选，据称是与克莱科勒尔关系不佳的现任阿根廷驻华投资及贸易促进特别代表萨比诺·瓦卡·纳尔瓦哈（Sabino Vaca Narvaja）。而对于克莱科勒尔，阿政府还未决定他的未来出路，但有意让其直接退休。

《号角报》指出，此消息的传出，正逢本国政府与中国就采购千万剂冠病疫苗进行谈判之际，时间点很微妙。

《号角报》指出，在采购中国疫苗的问题上，克莱科勒尔实际上已与国药集团就供应数百万剂疫苗达成了谅解备忘录。然而，他却未将此事向外交部长索拉汇报，反倒是告知了卫生部长和总统顾问。

由于索拉与总统阿尔贝托·费尔南德斯（Alberto Fernandez）关系出现了紧张，这导致克莱科勒尔背上了“背叛的罪名”。但据“Infobae”报道称，从今年8月起，克莱科勒尔就疫苗事项已向索拉的电脑发过十多条消息，但索拉却并未回复。

报道介绍，克莱科勒尔是一名职业外交官，他今年1月被任命为驻华大使，一定程度上得到了来自副总统克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）的政治支持。但在外交部门，他与部长索拉“关系非常糟糕”，他从进入阿根廷驻北京大使馆之后就“面对着强硬的政敌”、“处境孤独”。

与此同时，还有阿根廷媒体爆料称，克莱科勒尔目前并不在北京，而是“去了海南岛度假”。对于这一消息，他本人通过《号角报》予以了否认，称自己并未离开过北京，也没有去过任何一个岛屿。

《号角报》指出，阿根廷国内这一系列的政治矛盾和“八卦消息”，将使得驻华大使克莱科勒尔、外交部长索拉和总统费尔南德斯之间的关系进一步复杂化。而“Infobae”则担心这会影响到中阿两国之间的关系。

据“Infobae”报道，阿根廷政府的目标是在明年3月底前，为1500万人接种疫苗，包括医护人员、军警及教师，60岁以上年长者以及18岁至59岁患有疾病的人，预计每月接种500万剂。

阿根廷已确定购买1970万剂俄罗斯“卫星V”疫苗，但目前只到货了首批30万剂。此外，阿根廷与美国辉瑞公司尚未达成疫苗采购协议，虽已订购英国阿斯利康公司及牛津大学合作研发的疫苗，但该疫苗的生产被推迟。阿根廷媒体担心，若驻华大使离任，在没有大使的情况下，很难再实质推进采购疫苗的谈判工作。

据约翰斯·霍普金斯大学的疫情实时统计数据显示，截至北京时间12月26日上午10时22分，阿根廷累计报告冠病确诊病例157万4554例，累计报告新冠肺炎死亡病例42422例。