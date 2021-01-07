河北新增51例本土病例

中国昨天31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增冠病确诊病例共有63例，其中52例本土病例中有51例来自河北，另一例来自辽宁。

根据中国国家卫健委消息，昨天境外输入病例11例，其中上海五例，河北两例，广东两例，陕西两例。无新增死亡病例，也无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者699人，重症病例较前一日减少一例。

境外输入现有确诊病例280例，其中重症病例四例，无现有疑似病例。累计确诊病例4359例，累计治愈出院病例4079例，无死亡病例。

截至昨天24时，根据各地报告，现有确诊病例485例，其中重症病例13例，累计治愈出院病例82159例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例87278例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者915142人，尚在医学观察的密切接触者19582人。

同时新增无症状感染者79例，其中境外输入占8例；当日转为确诊病例四例，境外输入有一例；当日解除医学观察12例；尚在医学观察无症状感染者423例。

据本报报道，河北省昨天已宣布全省进入“战时状态”，境内多条高速公路封闭。省会石家庄市对全市所有社区、农村实行闭环管控，中小学幼儿园暂停线下教育教学，石家庄火车站全面暂停售票，全市开始全员核酸检测。