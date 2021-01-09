湖南省委常委、组织部部长王少峰任中国人社部副部长

中国人力资源和社会保障部官网“部领导”一栏更新显示，湖南省委常委、组织部部长王少峰，已于去年12月调任人社部副部长。

根据《新京报》报道，据公开简历显示，现年58岁的王少峰于1985年从西北政法学院法律系毕业后进入内蒙古自治区人民检察院工作，历任办公室综合科科长、副主任等职，1993年任内蒙古自治区人民检察院办公室主任，并于当年3月同时担任内蒙古自治区人民检察院检察委员会委员。

1994年，王少峰调任最高检政治部办公室副主任，明确为正处长级，后任政治部宣传部副部长、政治部警务部副部长、政治部干部教育培训部部长等职。

2005年，王少峰任最高检政治部副主任，明确为正厅级，任职九年，并于2009年主持常务工作。

2014年，王少峰出任最高检党组成员、政治部主任，任职两年。2016年，王少峰调任湖南省委常委、组织部部长，至此番调整。

目前，人社部部领导包括：党组书记、部长张纪南；副部长、党组成员汤涛；副部长、党组成员王少峰；副部长、党组成员游钧；纪检监察组组长、党组成员张敏；副部长、党组成员李忠。

湖南省委领导班子近期多人进行了调整。包括去年11月，湖南省委书记杜家毫卸任，省长许达哲接任省委书记；国家电网有限公司董事长、党组书记毛伟明调任湖南省委副书记，后任代省长。

去年10月，湖南省委常委、长沙市委书记胡衡华调任陕西省委副书记。

