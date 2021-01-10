国际医疗组织将两台湾成员改名为“中华台北”

国际医事放射师联盟（ISRRT）日前被发现将来自台湾的两个成员组织改为来自“中华台北”，受影响的台湾组织已表达抗议，但未获得回应。

据台湾《经济日报》报道，国际医事放射师联盟中来自台湾的两个成员组织“医事放射学会”和“放射师公会全国联合会”，在国际医事放射师联盟官网上的名称前缀从“台湾”被改成了“中华台北”。

受影响的“医事放射学会”日前在社交媒体上承认此事，并称ISRRT改名是受到世卫组织的“施压”。

“医事放射学会”和“放射师公会全国联合会”在收到ISRRT更名要求后，立即提出抗议，持续与台湾政府努力要求撤回更名要求。

“放射师公会全国联合会”理事长杜俊元10日上午告诉台湾媒体，指两个组织加入ISRRT已有50年历史，过去都积极参与国际会议事务。但ISRRT于2020年3月曾表示，因受到WHO压力，可能会要求台湾团体更改名称，要把原名Taiwan-TWSRT和Taiwan-TAMRT的台湾（Taiwan）拿掉，改为Taiwan, China（台湾，中国）或寻奥会模式改为Chinese Taipei（中华台北）。

杜俊元表示，不管是Taiwan,China或Chinese Taipei，两个名字台湾团体都不能接受，但到去年12月，ISRRT就来了正式信函，且遭强制改为Chinese Taipei，台湾团体对此感到遗憾与愤怒，已提出抗议，但还没获得回应。

杜俊元说，ISRRT在五年前也曾有一度要求台湾要改名，同样宣称受到世卫的压力，因ISRRT有一部分资金来自世卫，必须遵循世卫的建议。不过，过去台湾都有定期参与国际会议，“见面三分情”，化解改名危机，但现在碰上疫情，没办法当面表达诉求。

如果ISRRT不理会台湾的抗议，杜俊元表示，若被强制改名，等同台湾放射学术成果可能被人收割，心情真的很不好，但只能更努力参与国际事务，且精进学术成就，让世界不容忽视。