中国学者：警惕拜登新政府与盟国对华实施供应链包围

中国人民大学国际关系学院教授李巍指出，未来拜登政府有可能采用供应链排除手段，保证关键产品供应链由美国和盟友全权提供，因此警告中国最应该警惕的是未来美国联合盟友对中国实施供应链包围。

根据《新京报》报道，李巍在一场智库专题研讨会上，探讨拜登的执政策略及其即将对世界产生的深远影响时认为，拜登上任的头半年，其经济政策将主要聚焦在三个方面，一是通过宏观经济政策助推美国经济的疫后复苏；二是通过科技产业政策捍卫美国的技术领先地位；三是采取绿色新政应对气候变化。

李巍指出，在科技领域，拜登政府肯定会采取更聪明、更有效的对华科技战略。在过去的半年里，美国发布了三份主要的科技政策报告。这三个报告着重强调中国科技发展对美国造成的供应链安全问题、对美国企业的损害以及可能在技术上对美国实现的赶超等问题。

因此，李巍认为，未来拜登政府有可能采用供应链排除手段，保证关键产品供应链由美国和盟友全权提供，跨国供应链特别是高科技产业供应链要建立在盟友的范围内，减少对中国的供应链依赖。目前拜登最为关心的是医疗领域供应链的安全问题；在疫情结束后，还会进一步延续到电气、人工智能、5G和量子计算多方面。

李巍特别强调，中国最应该警惕的是未来美国联合盟友对中国实施供应链包围。比如，美国有可能建立一个供应链体系，把中国排除在美国和盟友领导下的供应链之外。这有可能成为拜登对华经济战略的主要方向。事实上，特朗普任内就已经在这样做，他的“经济繁荣计划”就要搞针对中国的全球供应链重构，只不过因为疫情的原因而不了了之。特朗普的这一政策很可能被拜登部分继承。

李巍指出，拜登的外交团队大都是奥巴马时期的旧将，他们是“亚太再平衡”战略的缔造者。拜登虽然未必会再度使用“亚太再平衡”这一概念，但在加强印太地区的盟友合作方面，与奥巴马将并无二致。而用供应链合作充实到具有军事色彩的美日印澳四边对话，并将这一对话机制进行升级，将越南、新加坡、韩国等经济、安全和意识形态伙伴纳入其中，缔造一个全方位的亚太安全盟友和经济伙伴网络，这种局面是中国最需要防范的。

同时，李巍表示，在具体的对华科技政策方面，拜登会大规模地吸纳全球高级人才，因此可能会取消或放宽特朗普签署的收紧留学生签证政策。由此看来，今后中美的科技和人文交流将有可能得到一定程度的恢复。

在经济政策方面，李巍表示，目前来看，拜登经济团队的理念总体具有明显的凯恩斯主义色彩。并且，美国的财政收入占GDP比重处于历史较低水平。这说明拜登政府存在一定的征税空间。但是由于现在美国的整体经济形势不好，拜登不会立刻大规模征税。但对富豪征税将会是拜登政府的长期趋势。

李巍还提到，拜登政府会加大推行“绿色新政”。这主要基于四个目的，一是希望打造“绿色美国”，在2050年实现“碳中和”。二是美国需要以绿色发展为抓手推动经济增长。特朗普的经济增长策略主要靠减税，但减税的效果是逐渐递减的，而拜登未来的经济增长点主要是绿色革命。三是拜登希望以“绿色新政”为切入点推动美国多边主义回归。 四是拜登一定程度上希望通过气候和环境的问题牵制中国，给中国施加压力。

其次，拜登会推行对绿色经济更有利的税收政策。比如，对污染企业加大幅度征税，对气候改善作出积极贡献的企业提供税收减免政策。这会促进先进制造业的发展，帮助提升清洁产品产能，推动电动汽车产业的发展。

最后，拜登在政府采购方面，会更加侧重于清洁能源的相关采购。这一方面把绿色经济的红利留在美国国内，并对清洁能源等创新领域，投入更多资源，推动清洁能源革命，拉动美国的经济增长，另一方面在技术上进一步扩大与中国的技术代差，确保美国在新能源技术上的引领能力。