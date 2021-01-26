台军展示自研“万剑弹” 称只需一枚可摧毁机场跑道

回应大陆军事压力，台军今天（26日）展示及试射自研的“万剑弹”，并证实已按惯例派驻战机进驻澎湖。

解放军上个周末（23、24日）以大规模、多批次、多机型的方式进入台湾西南空域防空识别区，使得台海局势在美国新政府轮替后，骤然间升高对峙状态。

据联合新闻网报道，距离大陆最近的台南空军第一联队今天（26日）上午邀请媒体参访，并展示最受瞩目的IDF经国号战机“万剑弹”挂载作业。

台空军介绍，IDF是台湾唯一一架可以直接挂“万剑弹”的战机，同时宣传只需一枚“万剑弹”就可以摧毁敌人的船团或机场跑道，让敌人不赶冒进。

军方表示IDF战机在高空发射“万剑弹”抵达目标区后，立刻会分成几百枚的子母弹，尤其可立即瘫痪机场跑道。每架IDF最多可挂载两枚“万剑弹”。

目前台军在新竹、澎湖天驹部队等都部署了IDF战机，距离大陆机场非常近。此外，“万剑弹”目前有效射程200公里，不过中科院正打算增程到400公里。

台湾空军也证实，台中清泉岗基地的三联队已进驻靠近大陆，位于台湾防空前线的澎湖，组成“天驹部队”。

按照惯例，台军每年4月到9月期间，由台中清泉岗基地（三联队）、台南空军基地（一联队），轮流出动IDF经国号战机前进部署澎湖马公基地，组成天驹部队执行天驹任务，就近拦截解放军军机；9月之后因天候因素任务则暂时告一段落。