港警据报取得多名泛民财务纪录

香港六名泛民主派人士透露，香港警方在没有获得同意下，取得了他们的银行帐户纪录，且在他们本月初就涉嫌违反《香港国安法》被捕后，查询部份交易的详情。

知情的银行高管告诉路透社，警方在过去半年提出查核财务纪录的要求增加了超过一倍，主要涉及泛民主派人士。

路透社引述泛民主派人士指出，上述举动表明了香港警方充分利用其权力，调查涉嫌违反《香港国安法》的人士。《香港国安法》自去年6月30日实施后，多名泛民主派人士已被拘捕。

报道指出，当中涉及的银行有汇丰、恒生、花旗和渣打；警方表示不会公布行动和调查细节，香港金管局则回应，金融机构应配合执法部门调查和工作。

上述银行高管指出，如果泛民人士认为他们的帐户被冻结，或因为错误缘由导致其个人交易信息被公开，“可以向法庭上诉，我们（银行）无能为力”。

与世界上大多数地方一样，香港警方长期以来都能够向银行索取客户信息，作为刑事调查的一部分。但《香港国安法》实施后，是否让警方变得更容易掌握个人银行帐户记录，则无从考证。

据报道，这六名被警方取得银行帐户纪录的泛民主派人士，包括香港“本土派”的邹家成，以及香港民间集会团队召集人刘颕匡等。

本身没有任何公职的邹家成说，警方从花旗、恒生以及汇丰运营的电话支付应用程序“PayMe”获取了他的财务记录，并询问他在这三个账户中的资金来源。他也说，警方没收了他的花旗和恒生发行的提款卡和信用卡。

刘颕匡则表示，警方向他展示了其在恒生帐户中的账单副本，并询问他此前进行的交易。

刘颕匡透露，该帐户主要用于存放从众筹活动中获得的资金，以资助泛民主派初选；泛民主派在去年7月初举行初选，吸引61万名选民投票，而在初选中出线的，多是主张激进抗争的年轻本土派人士。