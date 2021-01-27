分析指中国页岩气增势2025年后恐难继续

中国石油巨头难以让页岩气生产的快速增长势头延续至2025年后，因为复杂的地质状况和难以吸引更多投资者导致开采这种非常规资源的成本很高。

根据路透社报道，这将打击中国降低对依赖进口天然气的努力，目前进口天然气占总消费量的42%。这也意味着在中国减少煤炭消费以实现环保目标之际，需要加大努力，开采西北地区其他高成本的天然气资源来满足需求。

受美国页岩行业的发展启发，全球最大的能源消费国中国2012年开始在四川西南部开采页岩气，过去两年内产量翻了一番，达到200亿立方米--大约占2020年天然气产量的十分之一。

但这个产量只占2019年末中国天然气探明地质储量1.8万亿立方米的一小部分，远远落后于美国。美国的页岩业繁荣已经帮助它超过沙特和俄罗斯，成为全球最大产油国。

中国石油及中国石化誓言未来五年将页岩气产量提高75%至350亿立方米 ，但专家们表示，除非进行更深的开采，否则到2035年产量可能就达到500-550亿立方米左右的峰值。深度开采需要进一步的技术突破。

中国石油勘探开发研究院副院长邹才能指出，通过开发近期发现的资源，例如3500至4000米深度的威荣项目，中国可能在2025年生产300亿立方米的页岩气，但更深的地层将更难开采。

咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)一名天然气研究员表示，相比美国气田大得多且平坦得多，在四川山区应用水平钻井和水力压裂等技术更加困难。

在人口稠密的省份也很难复制帮助美国降低成本的工厂模式钻探。

这名研究员表示，“到2025年以后，页岩气产量的进一步增加还有很多不确定性”。

分析师指出，为了弥补页岩气开发缓慢留下的缺口，中国将需要加大传统能源的开发，比如新疆塔里木盆地的高温高压油气田，或者鄂尔多斯盆地产量低但埋藏浅的致密气。

伍德麦肯兹研究主管认为，就资本配置而言，这些或许是更适合开发的资产。

IHS Markit一名顾问则指出，像Keshen这样的项目中钻井可深达戈壁滩表面以下8000至9000米，成本可能较高，但由于产量很大，因此单位成本反而是降低的。

北京一名在政府部门工作的地质学者预计，中国页岩气产量可能在2035年前后达到500亿立方米的峰值。

