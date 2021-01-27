香港官方公布的2020年12月份私人住宅售价连跌三个月，但以全年计仍然录得0.03%的轻微升幅，楼市保持连续12年上升。

据香港中通社报道，香港差饷物业估价署27日公布，12月份私人住宅售价指数报379.3点，较11月份的380.8点下跌0.39%，为8个月以来最低。

利嘉阁地产研究部主管陈海潮分析，12月份售价指数主要反映11月下旬及12月上旬的实际市况，当时第四波疫情严峻，但是市场对出现了近一年的疫情已有所调适，住屋需求仍是必需品，业主减价空间不大，加上不乏刚性购买力持续入市，令楼价跌幅较预期轻微。

在疫情下渡过的2020年楼市，虽然楼价指数一度在2020年2月份下跌至373.4点的低位，但经过年中的楼价反弹回升，即使年底在第四波疫情下再度回软，但全年计楼价仍然力保不失。若与2019年5月份创下的历史高位396.9点比较，楼价则累积下跌了4.43%，反映当前的楼价仍处于相对的高位。

香港楼价于2008年金融海啸录得11.1%的下跌后，自2009年起连年上升，楼价指数亦由当时的104.8点升至目前的379.3点，12年的升幅达到3.6倍。

展望2021年楼市，陈海潮表示感到乐观。他相信疫苗开始接种后，如疫情减退及“通关”，整体经济表现及失业率将可改善；在股市上升的财富效应下，市场上具实力的买家亦足以消化供应，因此预料楼价升幅在2021年年中起将显着加快，全年楼价暂时看升一成。