夏博义被中联办点名批挑战国家主权底线

建议修改《香港国安法》的新任香港大律师公会主席的资深大律师夏博义被中联办点名批评，指他的言论背离专业操守和职业良知，充分暴露个人“狂妄无知”。

据中联办网站消息，中联办发言人指出，夏博义椅子还没坐热，就公然为“港独”分子叫屈张目，其言论完全背离专业操守和职业良知，既充分暴露了个人的狂妄无知，也将把大律师公会进一步拖下深渊。发言人强调，全国人大常委会权威不容挑战，香港的宪制秩序必须坚决维护。

发言人说，国安法是维护香港整体利益和市民根本福祉的定海神针，夏博义滥用大律师公会主席身份，在基本事实和法律原则上误导民众，公然将全国人大常委会视为“威胁”，更是在赤裸裸地挑战基本法所确定的香港特区宪制秩序，挑战国家主权和“一国两制”底线。

发言人指出，大律师公会过去三年来，在事关“一国两制”、事关香港特区重大宪制性法律问题上，常有失法律专业人士应有的公正理性，在政治化的道路上越走越远。

发言人警告，一个专业团体，如此以法治之名肆意玷污、践踏法治，必将把大律师公会拖向深渊，为其带来灾难性后果。

发言人最后强调，绝不允许一些政棍和团体披着“专业”外衣从事乱港祸港行径。香港国安法必须得到坚决执行，“凡逆大势而行，必将走向绝路”。