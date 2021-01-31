陈茂波：30年绿债超额认购 投资者对港前景乐观

香港特区政府财政司司长陈茂波31日发布随笔说，特区政府本月完成的第二批政府绿色债券（绿债）的发行中，30年期债券超额认购达七倍，高于五年及10年期各五倍的超额认购，且半数由欧美投资机构承接，反映环球的机构投资者对香港的长远信贷状况及经济基调充满信心，对香港的长远前景取态乐观。

据中新社报道，陈茂波说，1月26日完成的第二批政府的绿债发行规模达到25亿美元（33.23亿新元），获大幅超额认购。他指，这批债券具有多重重要意义，它除了是全球最大的政府类别美元计价绿色债券外，当中2051年才到期的30年期债券，更是特区政府迄今以来发行的债券中年期最长的，也是亚洲至今最长年期的政府类别美元计价债券。

此前，香港特区政府于2019年5月发行首批规模为10亿美元绿债，市场反应热烈。接着在2020至21年度财政预算案中，陈茂波宣布于其后五年发行共约660亿港元的绿色债券。

陈茂波指出，特区政府发行绿色债券募集得的资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和推动可持续发展的工务工程提供资金，有助香港于巴黎协定下在2050年之前实现碳中和的目标。

对于坊间有建议特区政府可考虑透过发债集资来应付经常性支出，陈茂波说可能会动摇外界对香港中长期财政状况、以至港元及联系汇率的信心，影响到香港的金融稳定以至金融安全，不能轻率。

陈茂波指出，由于香港实行联系汇率制度，资金可自由进出，香港须持有等值的美元以支持货币基础，以维持联系汇率区间。外汇储备以及特区政府的财政实力，成为了港元稳定的基础，一旦香港以高额发债来填补政府开支，很可能会导致市场担心政府日后要把债务货币化，令港元的汇率遭受较大压力，甚至有被投机沽空的风险。