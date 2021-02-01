世卫冠病病毒溯源专家组到访湖北疾控

世界卫生组织专家组今天（2月1日）到访湖北省疾病预防控制中心，进行冠病病毒溯源工作。

据路透社报道，专家组在湖北疾控逗留大约四个半小时，是小组到访过的所有地点中，逗留时间迄今最长的地点。小组成员并未与在场记者交谈。

专家组上个月14日抵达中国武汉后，接受了14天隔离，之后展开为期两周的实地考察。

英国《每日电讯报》前天报道，专家组相信此次病毒溯源工作将能缩小病毒可能会出现的范围。专家组成员之一达扎克（Peter Daszak）在接受该报采访时乐观地认为，这次工作基本上在理解如何从动物传到人类方面“迈进一大步”。他也相信，专家组在此次行程之后，将可以在判断哪些假设更有分量方面，作出较为实质性的评论。

不过，美国外交关系委员会研究员黄延中认为，两周实地考察时间其实不算多。黄延中告诉路透社：“我不认为，他们有时间得出决定性结果。这更像是沟通和信息交流。”

世界卫生组织专家组昨天（1月31日）前往武汉白沙洲市场，以及与部分首批病例有关联的武汉华南海鲜批发市场考察。

专家组迄今也参观了湖北省中西医结合医院、金银潭医院以及一场武汉抗疫成就宣传展。按照中国公布的信息，武汉病毒研究所和武汉市疾控中心实验室也在世卫专家此次考察之列。

世界卫生组织专家组下午乘车离开湖北省疾病预防控制中心时，有大批保安人员驻守在中心门口外。（法新社）