华为再起诉美联邦通信委员会

中国电信巨头华为技术有限公司起诉美国联邦通信委员会，认为特朗普政府去年给其贴上威胁国家安全标签的决定违宪。

据彭博社报道，华为周一在向新奥尔良第五巡回上诉法院提起的诉讼中说，美国联邦通信委员会(FCC)去年12月11日的声明是武断且任意的，超出了其职权范围，且违反了联邦规则制定程序。华为还称，FCC缺乏“实质性证据”，且没能在规定最终确定前给公司申辩的机会。

据美国之音报道，美国联邦通信委员会去年6月正式认定华为和中兴对美国国家安全构成威胁，禁止美国电信运营商使用联邦资金购买这两家公司的设备和服务。该委员会于12月投票驳回了华为要求重新评估的请求。

华为在起诉书中说：“该命令潜在影响电信产业作为一个整体的财务利益，包括制造商、终端用户以及许多其他行业的服务提供商，比如互联网、手机和座机电话以及类似的通信应用。”

美国联邦通信委员会在一个声明中说：“联邦通信委员会去年根据委员会和许多美国国家安全机构建立的大量显著证据，最终认定华为构成国家安全威胁。我们将继续捍卫这个决定。”

联邦通信委员会去年12月在最终认定华为构成国安威胁的备忘意见书中指出，华为因其规模、与中国政府和军方的联系以及其设备存在的安全缺陷，对美国电信网络和供应链安全构成“独特威胁”，华为容易在中国政府的压力下从事间谍活动。

一些安全研究人员和美国官员说，华为在其设备中预留了“后门”和其他漏洞，中国政府可以利用华为监听美国人的对话，非法搜集美国人的数据，截获敏感信息。

华为对这些指控予以否认，并表示公司不会为任何国家从事间谍活动。华为星期一的诉讼是这家中国公司对美国过去几年针对其采取的行动展开的最新司法挑战。

在华为提出司法挑战的几个小时后，华为创始人任正非在中国接受媒体采访时说，他希望拜登政府能有更多开放的政策。他说，这也有利于美国公司和美国经济。

他说：“我们还是期望能够大量购买美国的器件、零部件、机器设备，美国公司也可以与中国经济一起共同发展。”

特朗普政府时期针对华为的禁令和限制措施让华为面临巨大压力。除了美国联邦通信委员会认定华为是国安威胁以外，特朗普政府还将华为及其子公司列入贸易黑名单，限制美国企业向华为出售芯片和软件，并游说盟友禁止华为参与5G建设。

拜登政府还未明确表示将如何处理华为问题。白宫发言人莎琪表示，拜登政府将致力于保护美国的电信网络，不会使用华为等不可信任的供应商的设备。不过拜登提名的商务部长雷蒙多在确认听证会上没有承诺是否将华为保留在实体名单上，仅表示她将重新审视有关决定、与国会进行商讨、向业界和盟友咨询，最后再评估并制定对美国国家和经济安全最为有利的政策。

一些分析人士认为，对于涉及国家安全的领域，拜登政府不太可能会放松限制。华盛顿智库企业研究所高级研究员库珀（Zack Cooper）早些时候接受采访时说：“比如针对阿里巴巴和其他中国支付应用的行政令，如果撤销了，我不会感到震惊。但如果美国向华为或中兴等过去试图躲避制裁的公司敞开大门，这是难以想象的。”