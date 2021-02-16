赵少康提九二共识新解 洪秀柱称可讨论

中广董事长赵少康重返国民党，面对九二共识遭污名化，他主张若不用“九二共识”，可以改称“事务性协商”。对此，前国民党主席洪秀柱昨天（15日）赞同表示，赵少康能回国民党团结就是件好事，且国民党不要怕分裂，而是要各自提出应该要走的道路，否则如果表面不争论，实际却各自为政，那跟分裂有什么两样？

据中时新闻网报道，洪秀柱接受网络节目《正经龙凤配》专访时，主持人谈到现任党主席江启臣任内检讨九二共识，而赵少康表态参选后，前高雄市长韩国瑜宣称只有赵少康才能捍卫九二共识，国民党是否可能因此分裂？

对此，洪秀柱回应，国民党应该让大家不要怕分裂的公开讨论各种两岸政策，否则如果表面上不争论，实际上各自为政，那跟分裂有什么两样？

主持人进一步询问，国民党的路线是否该调整？九二共识是否应继续维持？洪秀柱则说，九二共识中双方有两个重要共识，两岸都主张一个中国且都谋求国家统一，只是对于一中的涵义双方认知不同，大陆主张事务性协商中先搁置对一中的定义。

洪秀柱说，虽然有人忧心九二共识已被污名化，因而建议研议新的共识名词，但她认为名词不重要，内容才重要，且被污名化是因为国民党不讲清楚，话语权被别人掌握，所以国民党应设法重新掌握话语权，让大家知道国民党的路线才是让国家有希望的路线。

洪秀柱强调，2022地方选举时当然要多关注民生议题，重点放在人民是否可以接受民进党的执政；但到了2024大选，两岸政策主张终究将难以回避。

谈到下一任国民党主席应具备的条件，洪秀柱表示，应该唤回作为国民党员的骄傲，否则大家如果连自己是国民党员都不敢提，这样的党还有什么希望？所以党主席应该讲清楚党的路线，再提出合乎民众需求的民生议题主张。