将选党魁？洪秀柱拟3月办论坛讨论国民党路线

国民党规划今年7月举行党主席选举，党内人士今透露前主席洪秀柱也有可能再次征战党主席一职，洪秀柱阵营并规划于3月举办一场论证国民党路线的论坛。

据《自由时报》报道，记者了解到，洪秀柱身边一直有人希望她再出马竞选党魁，其中最大的推手就是昔日洪秀柱任内的国民党副主席陈镇湘，但洪秀柱迄今并未表态。有党内人士透露，洪秀柱目前规划于3月27日举办一场论坛，借此启动国民党路线论证，至于是否投入党主席选战，洪秀柱尚未表态，但应该是想以培养下一代以及提出以宪法为基础的两岸论述，作为自己的政治志业；至于是否参选，洪秀柱身边有人认为，在没有经费来源的情况下，投入这场选战并无意义。

关于党主席选举，现在已明确表态有意角逐者有前台北县长周锡玮、中广董事长赵少康，现任主席江启臣。前主席朱立伦虽未表态，但参选企图强，另据传前高雄市长韩国瑜未完全排除竞选可能性。

据了解，对于目前蓝营台面几位党魁人选，洪阵营对于韩国瑜、周锡玮的态度较正面友善，在党的路线问题上与江启臣、朱立伦有些隔阂，至于赵少康，虽然洪、赵同为当年“新国民党连线”成员，但洪对于赵的评价略有微词。

党内人士透露，洪秀柱曾经想与韩国瑜合作，共同推动国民党的论述与路线整合，洪并提议两人都以不参选党魁为前提，但因韩国瑜方面不愿把话说死而告终。