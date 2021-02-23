聂德权：“爱国者治港”是对香港政治体制人员的要求

香港公务员事务局局长聂德权表示，港澳办主任夏宝龙作出“爱国者治港”的指示，是对《基本法》下的香港政治体制人员有一个要求，并拥护《基本法》及效忠香港特区，而当局早前要求公务员作宣誓及签署声明的安排，其实是确认有关责任及条件。

根据香港电台报道，聂德权在一个电台节目中表示，对于有建制派多次指出，前年区议会选举不公平，需要完善选举制度，被问到当时的选举是否有问题，时任政制及内地事务局局长的聂德权并未正面回应，只提到上次选举安排及相关情况属于另一件事。

被问到“爱国者”是否也要“爱党”，聂德权说，香港体制虽然与大陆有分别，但香港属于国家的治理体制一部分，因此必须接受及清晰知道国家的执政党是共产党。

香港基本法委员会副主任谭惠珠则表示，爱国者标准没有收窄，只是进入香港权力核心的要求增加了。

谭惠珠在一档节目中表示，以往政改时有“五步曲”，其中包括由中央同意作修改，最后由中央批准或备案，因此提出中央在修改选举制度有主导权是有根据的。

但谭惠珠也说，今年立法会的情况与以往有别，目前议员人数不足全体议员的三分二，“五步曲”的第三步曲无法进行，她认为唯一方法是透过人大常委会利用宪法权力，设定香港特区的制度。

被问到为何不待下届立法会启动五步曲，谭惠珠相信是因为今年有机会举行选举。