邓炳强及纪律部队官员接种疫苗

继昨天香港特首林郑月娥率领多名问责官员接种冠病疫苗后，香港警务处处长邓炳强今天下午也到接种中心打疫苗。

根据《星岛日报》报道，邓炳强今日下午4时许到疫苗接种中心打针，香港海关关长邓以海及消防处处长梁伟雄也到场接种。

消防处处长梁伟雄表示，今日共有20名同事接种疫苗，期望能“身先士卒”鼓励市民打针，他还鼓励市民仿效卫生署的防疫口号“护己护人”，尽快预约接种疫苗。

飞行服务队总监胡伟雄表示，今日共有14名同事接种疫苗，被问到如何评价其染疫风险，他指由于前线人员的职务包括搜索、救援等，经常会和市民接触，并三度重申“先保护好自己才可保护市民。”

港府安排的疫苗接种计划由今日凌晨零时起在网上接受预约，截至今日下午4时，约七万名市民已预约接种疫苗，所有由本周五（26日）至下月11日这两周的预约已经全部额满。

香港公务员事务局局长聂德权表示，五家接种中心每日分别最多可为2500人接种，运作初期只会开放部分预约名额，希望留有弹性，容纳更多首次接种人士的预约，也希望尽快开展私人医生接种。

香港创新及科技局局长薛永恒在一个节目中表示，疫苗接种申请非常踊跃，进入系统的人数一度超出一般系统接受的容量，故刚开始接受申请时，系统出现挤塞情况，其后有所调整。

