香港教评会倡通识科改名“国民与社会科”

香港9月在中四级正式推行取代高中通识教育科的重新冠名科目备受关注。香港教育评议会建议，新科采用“国民与社会科”作为名称，认为名称摆脱过往通识教育科框架，更可开宗明义培养国民身分认同，是国民教育的重新出发。

根据《星岛日报》报道，香港教育局就优化高中四个核心科目进行的学校咨询，将于下周二结束。其中，取代高中通识教育科，9月在中四级正式推行的重新冠名科目备受关注，当局早前提出包括“公民与国家科”、“国民与社会科”等建议名称。

执委蔡国光解释，因新科课程理念及教学目标，均强调学生须认识国家，切实培养国民身分认同，认为“国民”二字代表学校应承担国民教育的义务，“可强调国民教育的重新出发”。

主席何汉权指，明白社会事件后，学生对“国民”字眼较敏感，新课程框架正加入不少国民教育元素，让学生身体力行地认识国家，香港教育应是“一国两制下的香港教育”。

对于新科设大陆考察，蔡国光认为，目前学校举行的大陆考察项目，大多没有安排与当地人交流的时间，对学生认识大陆社会没有帮助，建议学校按课程内容，设计校本设计考察内容，确保师生皆清晰考察目标，增加交流机会，同时当局投放更多资源协助。

何汉权强调，“有优质的大陆考察，才能有优质的国民教育。”由于新课程框架未定，书商未能编制新版教科书，教评会希望当局9月前完成官方教材的制作，供中四生使用。