中国政协发言人批“疫苗外交”说狭隘 已援助69国

截至今年2月底，中国已累计接种疫苗5200多万剂次。此外，中国向69个国家和两个国际组织提供疫苗援助，向28个国家出口疫苗，这个数量还在增加中。

中国全国政协会议新闻发言人郭卫民今天（3日）在政协十三届四次会议新闻发布会上披露以上信息。

据新华社报道，在记者问答环节，新加坡亚洲新闻电视台记者询问：“有人质疑中国疫苗实验数据的透明度以及疫苗的安全性和有效性，还有人认为中国正在优先向其他国家出口疫苗，通过“疫苗外交”获取更大影响力，而不是专注于在国内推广疫苗接种。请问您对此有何回应？”

郭卫民回应说，政协委员们对疫苗问题一直十分关注，政协设有医药卫生界、科技界等界别，有不少委员直接参与了疫苗的研发、生产和相关管理工作。

他指出，中国始终把疫苗的安全性、有效性放在第一位。有关部门制定了疫苗研发技术指导原则、上市申请和附条件批准的技术标准，这些标准与世卫组织和一些发达国家的标准要求基本是一致的。中国疫苗企业从研发到每一阶段的实验，都始终严格按照有关技术标准和程序进行的，而且在研发、实验到紧急使用、附条件上市等各个重要阶段都及时发布权威信息。

截至2月底，中国已累计接种疫苗5200多万剂次。一些国家的领导人自己带头接种了中国疫苗，这也说明了中国疫苗的安全性和有效性。近日，国家药监局又附条件批准两种疫苗上市注册申请，这两种疫苗从研发到生产也是严格按照有关技术标准和程序进行的。

郭卫民指出，他注意到有人质疑中国是想利用疫苗出口来扩大地缘政治影响力，这种说法是十分狭隘的。疫苗是防控并战胜疫情的重要手段，也是当前国际社会抗疫合作的重要内容。中国宣示将疫苗作为全球公共产品，支持鼓励中国企业同有关国家开展疫苗的研发和生产合作，加入世界卫生组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，积极推动疫苗在全球的公平分配。“中国开展疫苗国际合作是为了帮助国际社会共同战胜疫情，是践行人类命运共同体的理念。”