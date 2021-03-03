四个月后改口 梁振英不排除复出参选特首

香港前特首、中国全国政协副主席梁振英今天（3月3日）接受路透社访问时没有否认不会再次参选特首，与他四个月前的表态不同。

据路透社报道，梁振英在被问到会否不排除再次参选特首时，没有直接否认，而是说：“我会尽一切努力为香港服务，为国家服务。”

香港《行政长官选举条例》规定，参选行政长官有两项要求，一是40岁或以上的中国公民，二是在香港生活超过20年。此外，条例规定行政长官每届任期为五年，可连任一次。

梁振英在2012年特首选举中，以689票当选特首。

他任内发生反国教事件、雨伞运动、旺角骚乱等事件。直至2016年12月9日，梁振英宣布因家庭原因，放弃争取连任，任期至2017年6月30日完结。其后他获选为全国政协副主席，不时就社会议题在网络上发表意见。

去年11月，梁振英接受港台节目“视点31”访问时，被问到会否再参选特首，他曾直言“目前无”。

今年1月，梁振英接受港媒“香港01”访问时则提出行政长官可通过协商产生。

他当时强调，《中英联合声明》及《基本法》均清楚列明，行政长官可通过选举或协商产生，并由中央政府任命。他当时说：“若明天宣布特首改由协商产生，英国人不能说我们违反《中英联合声明》，也不需修改《基本法》及人大释法”。