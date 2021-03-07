WHO武汉任务小组取消发布冠病溯源调查临时报告

在中美两国政府围绕冠病溯源调查问题的紧张关系日益加剧，以及一个国际科学家团体呼吁展开新调查的情况下，世界卫生组织（WHO）冠病溯源调查小组计划取消发布关于其近期对中国考察情况的临时报告。

《华尔街日报》报道，这个由20多名科学家组成的群体周四（4日）在一封公开信中呼吁展开新的国际调查。他们说，上月结束武汉之行的WHO专家组没有获得足够权限充分调查冠病病毒的潜在来源，包括该病毒是否从一个实验室外泄。武汉是发现首批已知冠病病例的中国城市。

在这些科学家发出呼吁之际，最近改变退出WHO决定的美国正在游说提高调查的透明度。美国方面称，正等待对WHO专家组武汉考察报告进行仔细审查，并敦促中国公布所有相关数据，包括2019年12月的首批确诊感染病例和可能的更早感染病例。

同时，北京正敦促WHO向美国等其他一些国家派出类似考察团，调查该病毒是否可能源于中国境外，并通过冷冻食品包装传播到武汉。

报道指出，WHO总干事谭德塞在2月12日表示，WHO专家组可能在之后的一周发布一份临时报告，简要总结在武汉的调查情况，并将在之后的几周内发布完整报告。

但是，领导该专家组的食品安全科学家恩布雷克（Peter Ben Embarek）说，这份总结报告尚未发表，并且该WHO专家组现在打算取消这一计划。他说，WHO专家组打算在发布完整的最终报告的同时，也发布一份简要报告。WHO发言人说，这份最终报告将在未来几周内公布，将包含一些关键的调查结果。

“根据定义，一份简要报告并不包含所有细节”，恩布雷克说。“既然这份报告让人有如此大的兴趣，只有一份摘要是无法满足读者好奇心的。”

最近围绕寻找冠病病毒起源的政治和科学争议持续不断，正是在这一背景下，有关此次武汉调查的发现和建议被推迟发布。此次调查是WHO专家组与中国科学家和官员联合进行的，调查报告将需要获得中国方面认可。

中国外交部形容这封公开信是“新瓶装旧酒”，对中国进行有罪推定，缺乏科学可信度，并表示此次武汉调查已得出结论，即实验室起源的可能性“极小”，不值得进一步研究。

《华尔街日报》引述公开信的预发稿称，这个由26名科学家和病毒学、动物学、微生物学等领域的专家组成的团体表示，WHO专家组“几乎不可能”进行全面调查，而且由于必须得到中方首肯，任何报告都可能涉及政治妥协。

由法国、美国、印度、澳大利亚等国专家签署的信中说，可信的调查需要进行保密的访谈，并更充分地获取2019年底时医院的确诊和潜在冠病患者的病例。2019年底时，武汉首次发现疫情。

信中说，调查人员还应该被允许查看所有研究冠状病毒的实验室的记录，包括维护、人员、动物饲养和实验日志。

“如果对疫情源头的调查不能达到绝对彻底和可信，这样的调查后果我们承受不起”，信中说。“迄今为止的努力不能构成彻底、可信、透明的调查。”

报道认为，这番呼吁不太可能起到实际的作用，因为任何未来的调查都需要北京方面的配合。此外，许多重要的传染病专家都表示怀疑，认为实验室事故的说法并不能合理地解释这场疫情的起源。

不过，这也传达出越来越广泛的不满，美国和英国政府以及全球许多科学家曾公开表示过这种不满，即中国向WHO提供的信息和数据太少，无法指导研究人员确定病毒的来源，以及病毒如何传到人类身上。

中国已多次表示正在与WHO全面合作，并否认了包括来自特朗普政府官员在内多方的断言，即病毒可能来自武汉的一个研究机构。武汉至少有一家研究机构专门研究蝙蝠冠状病毒。

在上个月的考察中，WHO专家组表示，其成员和中国研究人员分析了最有可能的几种假说，以确定未来研究的重点。在考察结束时，专家组负责人表示，他们将敦促研究病毒可能从不同的小型哺乳动物传播的方式，并且不会建议进一步研究潜在的实验室事故，该团队认为这种理论“极不可能”。

这一结论得到中国政府以及各国科学家的欢迎，他们认为该病毒是自然传播的，很可能来自于蝙蝠，然后可能通过另一种动物传播给人类。他们将实验室假说斥为出于政治动机的抹黑。

但从中国返回之后，WHO一些调查人员对他们的结论进行了补充说明，称他们缺少相关授权、专业知识以及数据，无法对任一实验室进行全面审查。有关首批确诊病例以及之前因类似症状住院的患者，WHO专家组也缺乏重要数据。

据报道，恩布雷克上周在一次研讨会上表示，肯定无法排除实验室事故的可能性。WHO专家组中国之行结束后，谭德塞2月份曾表示，“所有假说都还没有定论，需要进一步分析”。



