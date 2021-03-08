微软电邮系统被黑 中国曾被指从中支持

黑客对微软企业电邮软件的复杂攻击正演变为全球网络安全危机。在公司保护好计算机系统之前，黑客们在尽可能迅速地扩大受害者数量。一位熟悉调查的前美国资深官员说，微软称这次袭击是由中国政府支持的黑客组织发起。

据彭博社报道，前美国资深官员透露，微软称这次袭击是由中国政府支持的黑客组织发起，目前在全球已造成至少6万名已知的受害者。微软努力阻击这次黑客攻击之际，许多中小型企业落入黑客布下的大网中。

弗吉尼亚公司Volexity的负责人阿黛尔（Steven Adair）说，被微软称为Hafnium的这家中国黑客组织，似乎数月以来通过微软Exchange电邮软件在入侵私人和政府的计算机网络，最初的攻击目标只有少数受害者。这家网络安全公司帮助微软找出了黑客利用的漏洞，微软于上周二发布了修复补丁。

在置评微软称其邮件系统遭到了身在中国的黑客攻击时，汪文斌上周三表示，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为，而网络攻击溯源是复杂的技术问题，将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。

欧洲银行管理局周日说，微软服务器上电子邮件的个人数据被泄露。马里兰州埃利科特市一家监测客户安全的公司Huntress介绍，迄今确定的其他受害者有银行和电力公司，还有养老院和一家冰淇淋公司等。一家不愿透露名称的美国网络安全公司说，仅该公司的专家就在与至少50名受害者合作，试图迅速确定黑客可能已经获取了哪些数据，同时还试图将其清除。