消息：中国考虑提高科创板上市标准

消息人士透露，在首家公司挂牌近两年后，中国监管层考虑收紧上海科创板企业上市标准，要求企业更具科技属性并提升类似蚂蚁集团等金融科技企业的上市门槛。

据彭博社报道，知情人士透露，中国证监会最快将于下月发布科创板调整修订后的细则，对科创板上市企业将更强调“硬科技”；并对企业的财务状况进行更严格详细的审查，以提高上市公司整体质量并保护投资者。

知情人士并称，虽然这次调整不针对任何特定领域，但更严格的要求将使包括蚂蚁集团在内的金融科技类公司未来可能难以符合科创板上市标准。知情人士不愿具名，因信息暂未公开。

作为中国注册制改革的试验田，上海科创板2019年7月正式推出，在中美关系风云变幻之际，为科技企业大力“输血”及推动资本市场改革加速的功能，均凸显其重要的战略意义。数据显示，截至3月9日，科创板共受理家541家企业，其中包括中芯国际和华熙生物等236家企业已上市。

但快速扩容的同时也存在企业质量参差不齐和高估值泡沫风险等隐忧；证监会日前召开监管工作会议表示，将提高上市公司质量作为工作的重中之重，下一步并将坚决打好“清欠解保”攻坚战，深入推进上市公司治理专项行动。

彭博社评论说，去年11月，蚂蚁集团在上市前夕突然中止350亿美元（471.79亿新元）的沪港两地IPO计划，就凸显了中国针对金融科技行业监管骤然加强；今年中国三大金融监管机构的首要任务之一就是强化反垄断和防止资本无序扩张，意在弥补监管体制的漏洞，并给过去几年高速发展的金融科技行业“踩刹车”。

知情人士并称，一些公司已被劝告放弃申请科创板上市。其中一些企业可能转向深圳创业板寻求上市。《南华早报》本周报道，在蚂蚁集团IPO被叫停后，因商业环境变化，京东科技可能放弃在科创板的上市计划。

中国证监会没有立即回复彭博寻求置评的传真。上海证券交易所不予置评。

中国国务院总理李克强上周表示，2021年将强化金融控股公司和金融科技监管，且最新公布的十四五规划首次提出稳妥发展金融科技并将探索建立监管框架，为未来五年更严格审视包括马云旗下蚂蚁集团等在内的金融科技巨头定下基调。

在近期的针对首发企业信息披露质量的现场检查随机抽查中，上交所称，涉及九家科创板申报项目，有七家项目的发行人和保荐机构分别在收到现场检查书面通知后10个工作日内撤回首发申请和撤销保荐。上交所高度重视上述项目撤回情况，正在对相关问题进行分析梳理。