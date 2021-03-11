郑若骅：香港法律枢纽地位不可取代

针对有媒体报道某些国际企业考虑“将香港从法律合同中剔除”，香港律政司司长郑若骅昨天在香港律政司网站上发表了题为以《为何香港不可被替代》的文章，称香港得以成为国际法律枢纽，是建基于强大的根基，包括稳定的营商环境、资金自由流通、低税率、简单税制，以及稳健的法律制度，同时，香港拥有完善的金融和法律架构、商机无限和优秀的专业人才，地位绝不可被取代。

郑若骅在文章中指出，2019年香港“饱受街头暴力阴霾笼罩”、有人散播反中国的言论，也有报道指企业对选择香港作为法律及争议解决枢纽表示忧虑，揣测香港作为国际法律枢纽的地位。她回顾说，律政司于当年11月在北京举办了以“香港还是不可替代吗？”为题的研讨会，推动香港法律界与内地企业联系。经过真诚的交流，所有参与者均认同“香港还是不可替代”。

郑若骅还说，亚洲国际法律研究院上月26日举办的一场网上研讨会，邀请了法律界及专业人士再次讨论上述议题。他们探讨了香港作为促成交易和争议解决服务中心的重要性，认为香港得以成为国际法律枢纽，是建基于强大的根基，包括稳定的营商环境、资金自由流通、低税率及简单税制，最重要的还有稳健的法律制度。

郑若骅指出，香港在“一国两制”下拥有特别的地位，为香港带来了独特的优势，包括与大陆在前年签订了保全措施安排，容许六家香港合资格申请保全措施的仲裁及争议解决机构，可代表仲裁程序的当事人向大陆法院申请保全，强调香港是第一个大陆以外的司法管辖区能够提供这种服务。

郑若骅还说，香港的法律和争议解决服务享誉国际，尽管未来充满挑战，但国际法律专业人士在研讨会上的经验交流提供了事实与数据，支持香港将在金融和商业活动中蓬勃发展，而人才总是紧随资金流向，香港可继续提供全面的卓越服务，并且是联系全球人才与商贸的理想地点。

她最后强调，香港拥有完善的金融和法律架构、商机无限和优秀的专业人才，地位绝不可被取代。