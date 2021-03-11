中国驻英国使馆驳BBC涉华报道

针对英国广播公司（BBC）四台播出的《假信息之龙》中就网络信息、抗疫、外交等对中国进行的指责报道，中国驻英国使馆发言人在节目播出前就报道预设内容致函节目组表达强烈不满，对相关内容逐一进行了阐述，并敦促其摒弃偏见，改正错误，客观、公正、全面报道中国。

根据中国驻英国使馆网站消息，发言人就上述节目指出，冠病病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。中方始终本着开放、透明态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作，为世卫专家来华提供了大力支持协助。

发言人说，不少线索、报道和研究表明，病毒和疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现。发言人还提到美国的德特里克堡，称在同年6至7月间，美国媒体包括社交媒体上有大量报道。世卫组织应根据事实和职责对其他国家和地区进行类似的考察。

发言人强调，中国没有任何意图去误导人们的判断。希望有关各方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，邀请世卫组织专家开展溯源研究，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。

关于推特封锁“中国”账号的问题，发言人指出，自2019年6月以来，香港泛民主派和一些激进势力进行各种非法、暴力活动，而一些西方媒体关于暴力的报道却轻描淡写，甚至无视。一些社交平台却充斥着大量针对中国的恶毒谎言、谣言。需要有人发出真实、客观、公正的声音，社交媒体上的普通人有权表达他们的观点和看法。

发言人说，中国希望媒体及推特等社交平台秉持客观公正原则，摒弃双重标准，加强甄别，正确判断信息的真伪。

发言人也谈到了“战狼”外交的问题，他强调中国外交的首要职责是捍卫自己国家的主权、安全、发展利益，捍卫自己国家的尊严。中国从来没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事。现在是别人对中国家务事横加干涉、辱骂抹黑，中国无路可走不得不奋起自卫，坚定捍卫国家利益和尊严，这和一味示强完全是两码事。

此外，发言人还就“字节跳动”公司的问题解释说，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、依法依规开展对外经济合作。中国反对将经贸问题政治化，滥用国家力量、泛化国家安全概念，无端打压外国企业。个别国家在拿不出任何证据的情况下对中国企业做“有罪推定”并发出威胁，违反了世贸组织开放、透明、非歧视原则，不利于其本国民众和企业利益。

谈到互联网安全问题，发言人称中国积极推动网络空间互联互通，倡导完善全球互联网治理体系，但西方媒体围绕互联网管理的基础性问题不断指责中国。中国并非想要与西方对抗，而只是在恪守国家安全的底线。面对网络霸权，中国在共享互联网成果时，注意维护自身网络安全，无可厚非。

