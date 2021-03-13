中国常驻联合国代表回应涉疆问题：没有人比中国政府更关心中国人权

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭昨天在中外媒体的视频吹风会上表示，当前中国新疆正处于历史最好的发展时期，但一些国家不断炒作涉疆问题，干涉中国内政，散布虚假信息。陈旭强调，没有人比中国政府更关心中国人民的人权，中国愿在相互尊重、平等相待的前提下，与各方在人权领域开展建设性交流与合作，但坚决反对出于政治目的进行诽谤和诬蔑。

根据新华社报道，陈旭表示，在人权理事会第46次会议上，古巴昨天代表64个国家作共同发言，赞赏中国政府坚持以人民为中心的理念，推动中国人权事业取得成就，重申新疆是中国不可分割的一部分，并敦促有关方面恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止任何借口人权问题遏制发展中国家发展的行径。

陈旭说，这一共同发言和前不久白俄罗斯代表71国所作涉港共同发言，充分反映了国际社会大多数成员的正义立场，反映了他们反对将人权问题政治化的共同心声。

陈旭表示，当前中国新疆正处于历史最好的发展时期，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就。但某些国家、某些势力出于遏制中国发展、破坏中国安全稳定的险恶目的，不断炒作涉疆问题，干涉中国内政，散布虚假信息，甚至炮制“种族灭绝”这样耸人听闻的世纪谎言，他们的行径遭到新疆各族人民的坚决反对和谴责。

陈旭指出，过去60多年，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁，过去40多年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。“种族灭绝”在社会主义中国根本不可能发生。

陈旭表示，近年来，已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等访问新疆，他们实地了解新疆真实情况，认为在新疆所见所闻与个别西方媒体报道完全不同。

陈旭强调，没有人比中国政府更关心中国人民的人权。中国愿在相互尊重、平等相待的前提下，与各方在人权领域开展建设性交流与合作，但坚决反对出于政治目的进行诽谤和诬蔑。

